“Usato e Gettato”: scoppia la lite tra Davide Silvestri e Soleil Sorge (Di domenica 27 febbraio 2022) Davide Silvestri e Soleil Sorge in questi ultimi giorni hanno discusso e si sono raffreddati i rapporti tra loro, soprattutto in seguito alla nomination della Sorge: ecco cos’è successo di preciso. Se c’è una cosa vera all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, fin dall’inizio del reality, è l’amicizia tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. Un’amicizia vera e sincera, pura e senza filtri, pronti a spalleggiarsi e a supportarsi l’uno con l’altro, sempre e in ogni momento. Davide Silvestri e Soleil Sorge-AltranotiziaInsieme ad Alex Belli hanno stretto un bel legame e creato un trio unico, ben assortito e anche molto ‘artistico’, pieno di carisma, ... Leggi su altranotizia (Di domenica 27 febbraio 2022)in questi ultimi giorni hanno discusso e si sono raffreddati i rapporti tra loro, soprattutto in seguito alla nomination della: ecco cos’è successo di preciso. Se c’è una cosa vera all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, fin dall’inizio del reality, è l’amicizia tra. Un’amicizia vera e sincera, pura e senza filtri, pronti a spalleggiarsi e a supportarsi l’uno con l’altro, sempre e in ogni momento.-AltranotiziaInsieme ad Alex Belli hanno stretto un bel legame e creato un trio unico, ben assortito e anche molto ‘artistico’, pieno di carisma, ...

