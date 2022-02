Quando inizia il serale di Amici 2022: ecco la data e quando andrà in onda la finale (Di domenica 27 febbraio 2022) E’ tutto pronto per l’inizio del serale di Amici 2022. Ormai, al debutto in prime time mancano veramente poche settimane e, tramite un focus di Davide Maggio, abbiamo la data e il recap verso le battute finali. serale Amici 2022, data di partenza e quando andrà in onda la finale Il weekend di Canale 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 febbraio 2022) E’ tutto pronto per l’inizio deldi. Ormai, al debutto in prime time mancano veramente poche settimane e, tramite un focus di Davide Maggio, abbiamo lae il recap verso le battute finali.di partenza einlaIl weekend di Canale 5... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

