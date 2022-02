Juve, la Cinica è vicina (Di domenica 27 febbraio 2022) La Cinica è vicina. Non ancora vicinissima , ma se le tre che le stanno davanti continueranno a buttar punti e - con i punti - fiducia e credito, chi può escludere che la peggiore Juve degli ultimi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022) La. Non ancora vicinissima , ma se le tre che le stanno davanti continueranno a buttar punti e - con i punti - fiducia e credito, chi può escludere che la peggioredegli ultimi ...

antocheeks96 : RT @FrancescoTavia1: Una #Juve cinica espugna il Castellani, grazie a #Kean e #dv7 (prima doppietta, con cui segna alla stessa squadra con… - FrancescoTavia1 : Una #Juve cinica espugna il Castellani, grazie a #Kean e #dv7 (prima doppietta, con cui segna alla stessa squadra c… - EL10juve : 'Juve cinica. Conta solo il risultato e la voglia di soffrire. A Empoli è sempre dura per tutti. Grande Macs' #empolijuventus - NicoSpinelli8 : Rigore non dato. Gol facile. Pareggio. Gol facile. Allegri Maestro. Juve cinica. Unico vero pericolo per lo Scudetto. - Marco7698953055 : @FeliceRaimondo Poi c'è da dire che noi milanisti abbiamo storicamente una mentalità da sempre molto meno 'cinica'… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Cinica Juve, la Cinica è vicina La Cinica è vicina. Non ancora vicinissima , ma se le tre che le stanno davanti continueranno a buttar punti e - con i punti - fiducia e credito, chi può escludere che la peggiore Juve degli ultimi ...

Empoli - Juve 2 - 3: Vlahovic, che doppietta! Allegri a - 7 dal Milan Juve cinica L'Empoli è molto aggressivo, la Juventus, che oltretutto gioca contro vento (abbastanza forte e condizionante le traiettorie) deve azzeccare sempre tutto per uscire dal pressing toscano. ...

Juve, la Cinica è vicina Corriere dello Sport La Cinica è vicina . Non ancora vicinissima , ma se le tre che le stanno davanti continueranno a buttar punti e - con i punti - fiducia e credito, chi può escludere che la peggiore Juve degli ultimi undici anni possa ri ...

QUI FIORENTINA - Pradè: "Con la Juve partita della vita" Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, analizza ai microfoni ufficiali del club la sconfitta col Sassuolo: "Brucia tanto però questo è il calcio, anche ...

