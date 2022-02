Ultime Notizie Roma del 26-02-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalle abitazioni in studio Giuliano Ferrigno ancora Esterina primo piano il presidente ucraino di rischio avuto un colloquio telefonico con il premier italiano Mario Draghi un confronto che all’inizio di una nuova pagina nella storia di Rita ti scrive su Twitter il presidente ucraino spiegando che draghi ha sostenuto la disconnessione della Russia da Swift e la fornitura di assistenza alla difesa di chi è Luca deve entrare a far parte dell’UE concludi quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi il premier draghi ha sentito zielinski per il primo da lui al popolo ucraino la solidarietà e la vicinanza dell’Italia di fronte all’attacco della Federazione Russa in particolare draghi ha detto che l’Italia fornirà Luca assistenza per difendersi rischi continuano le fonti ha confermato il chiarimento ...