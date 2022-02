Sfilata Ermanno Scervino AI 2022 2023 | per capelli e trucco vince la naturalezza

Leggi su amica

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’invito arriva direttamente dal backstage delladi. E conferma quello che, ormai, abbiamo capito essere uno dei trend beauty che più ameremo durante l’autunno inverno: il ritorno della. Un nuovo modo di rispettare la bellezza e, soprattutto, l’individualità di ognuno. Impossibile identificare il taglio della stagione o la piega più di moda. In una perfetta armonia tra gli hair look firmati da Pierpaolo Lai con il team GHD e i make up artist realizzati sotto la guida di Luciano Chiarello, alladiva in scena la bellezza naturale. Forse, potremmo definirla come una celebrazione di Madre Natura e di ciò che ha creato. Una prospettiva interessante, che mette le ...