Basket femminile | Serie A1 | Venezia sconfigge Sassari e vola al secondo posto

Leggi su oasport

(Di sabato 26 febbraio 2022) Successo importante per la Reyernella 21ma giornata dellaA1. Al Palaserradimigni le ragazze di Andrea Mazzon superano per 82-90 la Dinamoe si portano momentaneamente ala -6 dalla capolista Schio. Rimangono invece ferme in decima posizione le sarde. I primi minuti sono in favore della squadra di casa. Shepard mostra subito grande cinismo, poi una tripla di Skroric aiuta le compagne ad arrivare sul +7 (11-4). La Reyer non ci sta e reagisce con una grande Martina Bestagno, ma poi è ancoraa prendere un piccolo margine di vantaggio con le magie di Giulia Moroni e altri sei punti di una vivacissima Shepard (27-21). L’apertura diperiodo vede un’altra reazione della squadra di Mazzon, che ...