Serata imbarazzante, il Barcellona si allena. Il Napoli fa due tiri in porta, uno su rigore (Di giovedì 24 febbraio 2022) La partita, di fatto non c’è stata. Napoli-Barcellona è stato qualcosa a metà tra un’amichevole estiva e un allenamento infrasettimanale. La squadra di Xavi è certamente più forte ma il Napoli una resistenza più consistente probabilmente avrebbe potuto imbastirla. Non è chiaro quale fosse l’idea di gioco di Spalletti. Il risultato è stata una non partita. Sono bastati dieci minuti per capire che non ci sarebbe mai stata partita. È finita 4-2 per loro e ci è andata decisamente bene. Il primo tempo, come tutto il resto peraltro, è stato imbarazzante per il divario in campo. Da un lato, una squadra di scolaretti tremebondi che non sapeva bene che cosa fare; dall’altra una squadra di calcio non irresistibile (quantomeno non ha dovuto nemmeno dimostrarlo), che ha potuto essere sprecona, ma una squadra di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) La partita, di fatto non c’è stata.è stato qualcosa a metà tra un’amichevole estiva e unmento infrasettimanale. La squadra di Xavi è certamente più forte ma iluna resistenza più consistente probabilmente avrebbe potuto imbastirla. Non è chiaro quale fosse l’idea di gioco di Spalletti. Il risultato è stata una non partita. Sono bastati dieci minuti per capire che non ci sarebbe mai stata partita. È finita 4-2 per loro e ci è andata decisamente bene. Il primo tempo, come tutto il resto peraltro, è statoper il divario in campo. Da un lato, una squadra di scolaretti tremebondi che non sapeva bene che cosa fare; dall’altra una squadra di calcio non irresistibile (quantomeno non ha dovuto nemmeno dimostrarlo), che ha potuto essere sprecona, ma una squadra di ...

