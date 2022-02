Rigenerazione urbana, le esperienze di Mann, Unina e Invitalia: oggi si presentano un libro e un sito online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si tiene oggi, venerdì 25 febbraio, alle 10,30 nell’aula Leone dell’Ateneo federiciano a corso Umberto I, 40, la presentazione del volume “Quartiere della Cultura. Mann, Unina e Invitalia per la Rigenerazione urbana” (Editoriale Scientifica) e della piattaforma on line Unina Mann quartiereculturaMann.Unina.it. La giornata, aperta con i saluti di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, Sandro Staiano, drettore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Andrea Mazzucchi, direttore del Diparimento di Studi Umanistici, vedrà gli interventi di Antonio Pescapé, delegato alla Innovazione e Terza Missione, Mita Marra, docente di Politiche economiche, Angelo Abignente, docente di Filosofia del diritto e Commissione Terza ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Si tiene, venerdì 25 febbraio, alle 10,30 nell’aula Leone dell’Ateneo federiciano a corso Umberto I, 40, la presentazione del volume “Quartiere della Cultura.per la” (Editoriale Scientifica) e della piattaforma on linequartierecultura.it. La giornata, aperta con i saluti di Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, Sandro Staiano, drettore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Andrea Mazzucchi, direttore del Diparimento di Studi Umanistici, vedrà gli interventi di Antonio Pescapé, delegato alla Innovazione e Terza Missione, Mita Marra, docente di Politiche economiche, Angelo Abignente, docente di Filosofia del diritto e Commissione Terza ...

Advertising

JacopoFranchi87 : RT @welabsrl: @FondCariplo finanzia cinque nuovi progetti di #housingsociale e #rigenerazione urbana. 'La Fondazione vuole continuare a sos… - Secondowelfare : RT @welabsrl: @FondCariplo finanzia cinque nuovi progetti di #housingsociale e #rigenerazione urbana. 'La Fondazione vuole continuare a sos… - cilentano_it : L’amministrazione comunale di Sassano è al lavoro per la predisposizione della domanda progettuale per la manifesta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBRI - 'Quartiere della Cultura. MANN, UNINA e Invitalia per la rigenerazione urbana', presentazione nell'aula Leone a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBRI - 'Quartiere della Cultura. MANN, UNINA e Invitalia per la rigenerazione urbana', presentazione nell'aula Leone a… -