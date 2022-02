“Bloccato in hotel”: caos in Ucraina, De Zerbi non può tornare in Italia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il conflitto tra Russia e Ucraina terrorizza il mondo. La situazione questa mattina era molto delicata. Il bombardamento russo sul suolo ucraino è iniziato la sera ed è continuato fino al mattino. Per quanto riguarda lo sport, il campionato ucraino sarebbe stato ufficialmente sospeso in un breve comunicato stampa. Nel frattempo, con l'aeroporto di Kiev chiuso in questo momento, molti civili hanno affollato le strade cercando di attraversare il confine ucraino. Tra coloro che hanno cercato rifugio in Europa c'era l'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi. Tutte le novità: l'allenatore Italiano, ex Sassuolo, è rimasto intrappolato in albergo con il suo staff e la maggior parte dei calciatori. Ad aggiornare i nostri connazionali è stata Michelle Criscello, che tramite il suo account Twitter ha riportato quanto ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il conflitto tra Russia eterrorizza il mondo. La situazione questa mattina era molto delicata. Il bombardamento russo sul suolo ucraino è iniziato la sera ed è continuato fino al mattino. Per quanto riguarda lo sport, il campionato ucraino sarebbe stato ufficialmente sospeso in un breve comunicato stampa. Nel frattempo, con l'aeroporto di Kiev chiuso in questo momento, molti civili hanno affollato le strade cercando di attraversare il confine ucraino. Tra coloro che hanno cercato rifugio in Europa c'era l'allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De. Tutte le novità: l'allenatoreno, ex Sassuolo, è rimasto intrappolato in albergo con il suo staff e la maggior parte dei calciatori. Ad aggiornare i nostri connazionali è stata Michelle Criscello, che tramite il suo account Twitter ha riportato quanto ...

