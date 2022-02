F1 | Max Verstappen | “La macchina è completamente diversa La RB18 ha un bell’aspetto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Maxesprime la propria opinione al termine della prima giornata di test del Mondiale F1 2022. L’olandese di Red Bull ha svolto un lavoro diverso degli altri, il più costante di tutti con oltre 130 passaggi effettuati con una monoposto che finalmente è stata rivelata al pubblico. Il #1 del gruppo non ha mai montato le gomme C3, la mescola media portata dalla Pirelli in questi test. Il marchio austriaco ha preferito montare solo le C2 senza mai provare un giro veloce. Da segnalare una piccola escursione in mattinata per il campione del mondo, un errore che non ha danneggiato la vettura. Il 24enne nativo di Hasselt ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “La. Laha un, ma ovviamente si speriamo di essere ...