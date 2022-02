Di Lorenzo: «Non deve essere Osimhen a fare i cross: dobbiamo accompagnarlo di più» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Intervenuto in conferenza stampa insieme a Luciano Spalletti, il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato sollecitato dai giornalisti su una situazione tattica: nella partita d’andata, Victor Osimhen è riuscito coi suoi proverbiali strappi da cinquanta metri ad attaccare la linea difensiva del Barcellona. Spesso, però, è stato costretto ad allargarsi e a provare a mettere la palla al centro. Senza nessuno che fosse lì a raccoglierla. Non deve essere Victor a fare i cross – ha detto Di Lorenzo – dobbiamo cercare di accompagnarlo di più come squadra. È vero che all’andata come ho detto prima abbiamo sofferto un po’ il loro palleggio. Se vogliamo passare il turno dobbiamo vincere ed essere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Intervenuto in conferenza stampa insieme a Luciano Spalletti, il terzino del Napoli Giovanni Diè stato sollecitato dai giornalisti su una situazione tattica: nella partita d’andata, Victorè riuscito coi suoi proverbiali strappi da cinquanta metri ad attaccare la linea difensiva del Barcellona. Spesso, però, è stato costretto ad allargarsi e a provare a mettere la palla al centro. Senza nessuno che fosse lì a raccoglierla. NonVictor a– ha detto Dicercare didi più come squadra. È vero che all’andata come ho detto prima abbiamo sofferto un po’ il loro palleggio. Se vogliamo passare il turnovincere ed...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Ha iniziato il ciclo vaccinale primario l'85.4% della popolazione totale, lo ha concluso l'83%, ha ricevuto una dos… - RealHauleGluck : Droni turchi sono stati usati per attaccare un centro IDP in Tigray, uccidendo 59 civili. L'EU non deve chiudere gl… - chuccofficial : RT @claudioruss: Di Lorenzo in conferenza: 'Ai rigori col #Barcellona? Lo batterei. Sarà difficile, dovremo essere più coraggiosi e aggress… - napolista : #DiLorenzo: «Non deve essere #Osimhen a fare i cross: dobbiamo accompagnarlo di più» «Per passare il turno dobbiam… - lorenzo_moiola : @chiara_iod Ma non si può mandare un drone sopra la casa del gfvip con l intervista a gian e fede uscita su casa ch… -