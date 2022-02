“C’è di peggio” e gli altri: quando la positività diventa tossica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Caro Iacopo, ti scrivo in un periodo di particolare sconforto… Mi trovo spesso a confrontarmi con altri su certi problemi, e ultimamente noto sempre un costante sminuire le difficoltà altrui, minimizzandole con il classico “c’è di peggio”. Anche stamani, quando mi sono sfogata con un’amica riguardo una questione personale, come risposta ho ricevuto una scarica di ottimismo (uno sbrigativo “vedrai andrà tutto bene, è cosa da poco”) che, anziché confortarmi davvero, non ha fatto altro che innervosirmi ulteriormente. Come se la mia sensibilità in quel momento non fosse esistita, come se i miei dubbi e le mie paure fossero giganti solo nella mia testa. Quand’è che siamo diventati così? E quando impareremo ad ascoltare davvero, senza giudicare? Un grande abbraccio, Elena.” Cara Elena, questa che tu mi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Caro Iacopo, ti scrivo in un periodo di particolare sconforto… Mi trovo spesso a confrontarmi consu certi problemi, e ultimamente noto sempre un costante sminuire le difficoltà altrui, minimizzandole con il classico “c’è di”. Anche stamani,mi sono sfogata con un’amica riguardo una questione personale, come risposta ho ricevuto una scarica di ottimismo (uno sbrigativo “vedrai andrà tutto bene, è cosa da poco”) che, anziché confortarmi davvero, non ha fatto altro che innervosirmi ulteriormente. Come se la mia sensibilità in quel momento non fosse esistita, come se i miei dubbi e le mie paure fossero giganti solo nella mia testa. Quand’è che siamoti così? Eimpareremo ad ascoltare davvero, senza giudicare? Un grande abbraccio, Elena.” Cara Elena, questa che tu mi ...

Advertising

marcodimaio : In diretta a #DiMartedì viene letta (con tanto di voce narrante) la lettera di Tiziano Renzi a @matteorenzi. Commen… - TNannicini : Con la Lega è una maggioranza d’emergenza da lasciarci alle spalle prima possibile. Avevamo l'ambizione di fare ege… - borghi_claudio : @SabazioVirbio2 @oscarpaperi @fracchio_2 @Gabriel23322863 @giulianol a) Giorgetti ha i suoi difetti ma non quello d… - scintillerosse : chissà quando smetterò di schiumare per la pasta gf venduta a 10 euri al chilo, per giunta in confezione da 250 gra… - maxmasera : @matteosalvinimi Non c e’ peggio di questa maggioranza!! Ci vediamo al voto . -

Ultime Notizie dalla rete : C’è peggio Scioglilingua difficili: prova anche tu alfemminile.com