Brindisi-Corfù | aperte le iscrizioni per la 36ma edizione della regata

È stato pubblicato, nell'apposito sito Internet, il pre-bando alla 'Brindisi-Corfù', che annuncia ufficialmente l'apertura delle iscrizioni. L'evento, giunto alla 36ma edizione e tra le regate d'altura internazionali più importanti della zona mediterranea, inizierà alle ore 12 di domenica 12 giugno 2022. Brindisi-Corfù, al via le iscrizioni: cosa c'è da sapere La regata inizierà dal porto esterno di Brindisi, culminando, dopo due giorni e 104 miglia, sulle coste greche dell'isola di Corfù. L'iscrizione, che avrà termine il 31 maggio prossimo, è aperta alle imbarcazioni monoscafo e alle imbarcazioni multiscafo. L'evento è organizzato dal Circolo della Vela

