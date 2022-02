23 febbraio … (Di mercoledì 23 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Per capire il carattere e il temperamento di Matthaus basta (ri)vedere il gol al Pisa –il primo in Serie A- del 16 ottobre 1988, data del debutto nel nostro campionato: l’Inter aveva ormai vinto in rimonta sui toscani quando nelle battute finali Ramon Diaz colpì un doppio palo. La palla stava ormai per finire tra le mani del portiere avversario ma il tedesco si avventò per primo sulla sfera siglando il 4-1 finale. Quella squadra da record è stata costruita mattone su mattone, ma Lothar e Brehme portarono alla Pinetina una certa mentalità. Furono in tutto 40 le reti di Matthaus nel campionato italiano. L’ultima (anche con la maglia del Biscione) il 23 febbraio 1992, alla Lazio, quando concluse poi anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Fu un addio amaro quello dei teutonici alla Beneamata, con lo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Per capire il carattere e il temperamento di Matthaus basta (ri)vedere il gol al Pisa –il primo in Serie A- del 16 ottobre 1988, data del debutto nel nostro campionato: l’Inter aveva ormai vinto in rimonta sui toscani quando nelle battute finali Ramon Diaz colpì un doppio palo. La palla stava ormai per finire tra le mani del portiere avversario ma il tedesco si avventò per primo sulla sfera siglando il 4-1 finale. Quella squadra da record è stata costruita mattone su mattone, ma Lothar e Brehme portarono alla Pinetina una certa mentalità. Furono in tutto 40 le reti di Matthaus nel campionato italiano. L’ultima (anche con la maglia del Biscione) il 231992, alla Lazio, quando concluse poi anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Fu un addio amaro quello dei teutonici alla Beneamata, con lo ...

