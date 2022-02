The Batman: Robert Pattinson svela la giornata più difficile sul set (Di martedì 22 febbraio 2022) Robert Pattinson ha svelato quale è stato il giorno più difficile sul set di The Batman a causa delle richieste di Matt Reeves. Robert Pattinson ha avuto qualche difficoltà durante le riprese di The Batman a causa del costume e l'attore ha raccontato quale è stata la giornata peggiore sul set del film in arrivo il 3 marzo nelle sale. Le richieste di Matt Reeves gli avevano infatti causato un po' di nervosismo e delle incomprensioni con il regista che non si era reso conto della frustrazione provata dalla sua star. Matt Reeves ha raccontato che mostrare le emozioni di Bruce Wayne in The Batman, quando indossa il costume, è stato un errore perché non avevano idea di quanto sarebbe stato complicato riuscirci. … Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022)hato quale è stato il giorno piùsul set di Thea causa delle richieste di Matt Reeves.ha avuto qualche difficoltà durante le riprese di Thea causa del costume e l'attore ha raccontato quale è stata lapeggiore sul set del film in arrivo il 3 marzo nelle sale. Le richieste di Matt Reeves gli avevano infatti causato un po' di nervosismo e delle incomprensioni con il regista che non si era reso conto della frustrazione provata dalla sua star. Matt Reeves ha raccontato che mostrare le emozioni di Bruce Wayne in The, quando indossa il costume, è stato un errore perché non avevano idea di quanto sarebbe stato complicato riuscirci. …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: Robert Pattinson svela la giornata più difficile sul set - sydney_90 : RT @AllAboutRobKris: Interviste di Robert per la promo di The Batman - sydney_90 : RT @AllAboutRobKris: Robert allo screening di The Batman a Parigi - 21 Febbraio - AllAboutRobKris : Robert allo screening di The Batman a Parigi - 21 Febbraio - GianlucaOdinson : The Batman, che coincidenza! Scoprite chi era l'insegnante di Matt Reeves a Hollywood -