Ric Flair: “Goldberg è ancora da main event, si è fatto un nome e fa guadagnare tanti soldi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Non c’è dubbio che il WWE Hall Of Famer Goldberg è considerato una leggenda da molti fan. L’ex Universal Champion potrebbe non essere stato un fan del pro wrestling all’inizio, ma alla fine è arrivato ad apprezzarlo come forma d’arte. Dopo una pausa iniziata a Crown Jewel dell’anno scorso, Golberg ha fatto il suo ritorno on-screen e ha affrontato Roman Reigns per lo Universal Championship all’evento Elimination Chamber in Arabia Saudita il 19 febbraio. Dopo un intenso match in cui entrambi gli sfidanti hanno dato il massimo, è stato il Capo Tribù a rimanere in piedi dopo aver fatto svenire Goldberg con la sua guillotine choke. L’ex WCW Champion è stato protagonista di numerosi match di alto profilo nel corso degli anni e i fan sono semplicemente stanchi di vederlo ottenere un posto a livello di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) Non c’è dubbio che il WWE Hall Of Famerè considerato una leggenda da molti fan. L’ex Universal Champion potrebbe non essere stato un fan del pro wrestling all’inizio, ma alla fine è arrivato ad apprezzarlo come forma d’arte. Dopo una pausa iniziata a Crown Jewel dell’anno scorso, Golberg hail suo ritorno on-screen e ha affrontato Roman Reigns per lo Universal Championship all’o Elimination Chamber in Arabia Saudita il 19 febbraio. Dopo un intenso match in cui entrambi gli sfidanti hanno dato il massimo, è stato il Capo Tribù a rimanere in piedi dopo aversvenirecon la sua guillotine choke. L’ex WCW Champion è stato protagonista di numerosi match di alto profilo nel corso degli anni e i fan sono semplicemente stanchi di vederlo ottenere un posto a livello di ...

