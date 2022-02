Grande Fratello Vip 6: Tutta La Verità sul Triangolo Amoroso! (Di martedì 22 febbraio 2022) Grande Fratello Vip 6, 43^ puntata: in questo nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini non si è potuto non parlare del Triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Questo soprattutto dopo che le due donne si sono baciate con passione e successivamente Soleil ha ammesso finalmente di amare Alex. Belli comunque ha dovuto lasciare la casa e questa volta in maniera definitiva. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 43^ puntata: perché Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate? In questo 43^ appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha fatto iniziare la puntata immediatamente con il Triangolo amoroso ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 22 febbraio 2022)Vip 6, 43^ puntata: in questo nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini non si è potuto non parlare delamoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Questo soprattutto dopo che le due donne si sono baciate con passione e successivamente Soleil ha ammesso finalmente di amare Alex. Belli comunque ha dovuto lasciare la casa e questa volta in maniera definitiva. Ecco tutto quello che è successo in questa nuova puntata delVip 6.Vip 6, 43^ puntata: perché Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate? In questo 43^ appuntamento con ilVip 6, Alfonso Signorini ha fatto iniziare la puntata immediatamente con ilamoroso ...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - GrandeFratello : È nato il piccolo Gabriele! Quindi la super famiglia di Grande Fratello ha un membro in più! ?? #GFVIP - Burbi_ : RT @palloncinx: Vi presento le ultime 48 ore di Pierpaolo Pretelli nella casa del grande fratello vip GIULIAAAAAAAA Grazie. #prelemi h… - Carola97379854 : @Larisa78799547 Ma evidente che il grande fratello l'abbia chiamata prima nel confessionale e glielo ha detto se n… -