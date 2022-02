Ditonellapiaga fa arrabbiare i nerd con una battutaccia su Pokémon Go (Di martedì 22 febbraio 2022) Ditonellapiaga non sembrerebbe essere una grande fan di Pokémon Go. Qualche ora fa, su Twitter, ha infatti scritto in maniera ironica un post contro i trentenni che ci giocano ancora. “Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano a Pokémon Go”. Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano a Pokémon Go — Ditonellapiaga (@Ditonellapiaga) February 21, 2022 Ovviamente il mondo dei nerd si è risentito e le è stato giustamente fatto notare che non esistono giochi da fare solo in una determinata fascia d’età. E che – in poche parole – ognuno ha il diritto di giocare a che BIP vuole, quando vuole. A risponderle è stato anche Adrian Fartade, verificato su Twitter nonché ... Leggi su biccy (Di martedì 22 febbraio 2022)non sembrerebbe essere una grande fan diGo. Qualche ora fa, su Twitter, ha infatti scritto in maniera ironica un post contro i trentenni che ci giocano ancora. “Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano aGo”. Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano aGo —(@) February 21, 2022 Ovviamente il mondo deisi è risentito e le è stato giustamente fatto notare che non esistono giochi da fare solo in una determinata fascia d’età. E che – in poche parole – ognuno ha il diritto di giocare a che BIP vuole, quando vuole. A risponderle è stato anche Adrian Fartade, verificato su Twitter nonché ...

