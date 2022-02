Allegri: 'Sul gol subito eravamo 6 contro 1... bisognava essere più bravi' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Sul gol subito eravamo 6 contro 1... bisognava essere più bravi - esordisce l'allenatore della Juve commentando il pareggio contro il Villarreal - . Comunque la squadra ha fatto una buona gara. Il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Sul gol1...più- esordisce l'allenatore della Juve commentando il pareggioil Villarreal - . Comunque la squadra ha fatto una buona gara. Il ...

Advertising

juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - OdeonZ__ : Allegri: 'Sul gol subito eravamo 6 contro 1... bisognava essere più bravi' - BonsignoreF : #Allegri: 'Sul pari eravamo 6 contro 1... Ci siamo fermati, dovevamo essere più attenti' #VillarrealJuve #UCL - cuorejuventiino : @sonourtata Non sono una di quelle persone che spera che la juve vada male così posso dire vedi l’avevo detto che s… - MikiG78 : RT @Maxi_Gooner: @AzzoJacopo Il dibattito sul bel gioco ha stufato. Allegri non sa neanche cosa significa. Questa è una Juve senza uno str… -