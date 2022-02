Subsonica, il tour slitta ad aprile (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il “Microchip Temporale Club tour” dei Subsonica partirà venerdì 1° aprile 2022, le date previste a marzo sono state riprogrammate sui mesi di aprile e maggio, quando lo stato di emergenza sarà ufficialmente terminato (31 marzo 2022). Rimangono invariate le date già programmate per aprile. La tournée, prodotta da Vertigo, partirà quindi venerdì 1° aprile dal Teatro della Concordia di Torino, dove si replicherà sabato 2 e domenica 3. Il tour poi farà tappa al Tuscany Hall di Firenze giovedì 7 aprile,all’Atlantico di Roma venerdì 8 e sabato 9 aprile, all’Alcatraz di Milano martedì 12 e mercoledì 13 aprile, al Pin Up di Mosciano Stazione (TE) venerdì 15 aprile, al Demodèdi Modugno ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il “Microchip Temporale Club” deipartirà venerdì 1°2022, le date previste a marzo sono state riprogrammate sui mesi die maggio, quando lo stato di emergenza sarà ufficialmente terminato (31 marzo 2022). Rimangono invariate le date già programmate per. Lanée, prodotta da Vertigo, partirà quindi venerdì 1°dal Teatro della Concordia di Torino, dove si replicherà sabato 2 e domenica 3. Ilpoi farà tappa al Tuscany Hall di Firenze giovedì 7,all’Atlantico di Roma venerdì 8 e sabato 9, all’Alcatraz di Milano martedì 12 e mercoledì 13, al Pin Up di Mosciano Stazione (TE) venerdì 15, al Demodèdi Modugno ...

