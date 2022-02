Serie A | Quagliarella supera Boniperti nella classifica marcatori all time

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo 18 giornate di astinenza Fabiotorna al goal inA. E non si limita a farne uno, ma torna al goal con una straordinaria doppietta che stende l’Empoli e permette alla sua Sampdoria di guadagnarsi i tre punti. Non solo, con queste due reti il bomber di Castellammare di StabiaGiampieroalldellaA. E si piazza al tredicesimo posto, con 180 reti. Mica male. Fabio, bomber diA con una carriera oltre gli ostacoli Fabioè un centravanti italiano classe 1983. Nonostante l’anagrafe segnali 39 anni sulla sua schiena, Quaglia si comporta come se non lo sapesse. E continua a ...

Advertising

CronacheTweet : Scamacca, Milan e il Milan, l'eterno Quagliarella, la Fattoria degli Animali e molto altro. Sono tornate a grandis… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Serie A, classifica marcatori di tutti i tempi: Quagliarella supera Boniperti #SkySport #SkySerieA #SerieA #Quagliarella htt… - codeghino10 : RT @SkySport: Serie A, classifica marcatori di tutti i tempi: Quagliarella supera Boniperti #SkySport #SkySerieA #SerieA #Quagliarella htt… - cn1926it : #Serie A, #Quagliarella nella storia: solo altri sette come lui - sportli26181512 : Serie A, classifica marcatori di tutti i tempi: Quagliarella supera Boniperti: Con la doppietta segnata all'Empoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Quagliarella

Certo però che se giocano così non assomiglieranno mai allo squadrone che ha cavalcato laA ... Sampdoria voto 8,5 : Stava mancando a tutti, che non si sarebbe meritato di terminare ...Genova " Signori, alziamoci tutti in piedi e applaudiamo Fabio. Fosse soltanto per quello che ha fatto per la Sampdoria in questi anni e per il ... 180 reti inA e 100 con la maglia ...Nel campionato di soccer (otto club di proprietà americana solo in serie A), sembra di essere in alto mare ... La Sampdoria, fra tanti acquisti, ha trovato nell’antico suo campione Quagliarella ...Il Sassuolo è diventato grande, la Salernitana frena il Milan, Piatek rilanci la Fiorentina, Quagliarella fa 100 ...