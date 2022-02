**Pd: in Direzione da Base Riformista a 'giovani turchi' pressing su proporzionale** (2) (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Poi Francesco Verducci dei giovani turchi: "E' fondamentale che il Pd porti avanti da subito con determinazione un'iniziativa che crei le condizioni per arrivare ad una nuova legge elettorale proporzionale, come deciso prima del Referendum sul taglio dei parlamentari, interloquendo con tutte le forze parlamentari, anche con parti di centro destra". Di legge elettorale ha parlato anche Goffredo Bettini, si riferisce. E lo ha fatto anche il vicesegretario dem, Peppe Provenzano: "Io penso che, nelle condizioni di oggi, una buona legge proporzionale possa farlo meglio, come in Spagna o in Germania. Perché può spingerci a fare i conti con la nostra identità e a marcare il nostro profilo politico. Ma allora sciogliamo l'equivoco, non si tratta di avere le 'mani libere'. Il proporzionale deve spingerci a dire chi siamo noi, non a dire come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - Poi Francesco Verducci dei: "E' fondamentale che il Pd porti avanti da subito con determinazione un'iniziativa che crei le condizioni per arrivare ad una nuova legge elettorale proporzionale, come deciso prima del Referendum sul taglio dei parlamentari, interloquendo con tutte le forze parlamentari, anche con parti di centro destra". Di legge elettorale ha parlato anche Goffredo Bettini, si riferisce. E lo ha fatto anche il vicesegretario dem, Peppe Provenzano: "Io penso che, nelle condizioni di oggi, una buona legge proporzionale possa farlo meglio, come in Spagna o in Germania. Perché può spingerci a fare i conti con la nostra identità e a marcare il nostro profilo politico. Ma allora sciogliamo l'equivoco, non si tratta di avere le 'mani libere'. Il proporzionale deve spingerci a dire chi siamo noi, non a dire come ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - AMarco1987 : Pd, Letta in direzione: 'No a due referendum, per gli altri tre c'è il Parlamento. Con M5S il rapporto durerà'… - attilasarti : RT @jontargetti: Da una parte #Gualtieri sceglie #Raggi per presidiare commissione Expo. Dall'altra #Letta che in Direzione PD dichiara ch… - ernestocaprari : Il segretario dem alla direzione Pd: 'Proporrò di votare no' - Jacopobleah : <È inaccettabile che l'uso della forza diventi la regola con cui si costruiscono gli Stati e i confini'. Lo ha dett… -