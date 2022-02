Wta 1000 Doha 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 febbraio con Paolini (Di domenica 20 febbraio 2022) Il programma di lunedì 21 febbraio al torneo Wta di Doha 2022. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà la sfida del primo turno tra la francese Garcia e la rumena Halep, a seguire in campo Kvitova, Muguruza e Kontaveit, opposte rispettivamente a Begu, Cirstea e Konjuh. Subito in campo l’unica azzurra in tabellone, ovvero Jasmine Paolini, che sfiderà la belga Elise Mertens. Di seguito, gli orari italiani e l’ordine di gioco di giornata. programma LUNEDI’ 21 febbraio Centre Court A partire dalle ore 13:30 – Halep vs (WC) Garcia A seguire – Kvitova vs Begu A seguire – (5) Muguruza vs Cirstea A seguire – Konjuh vs (4) Kontaveit Grandstand 1 A partire dalle ore 12:00 – Martincova vs (10) Svitolina A ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ildi21al torneo Wta di. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà la sfida del primo turno tra la francese Garcia e la rumena Halep, a seguire in campo Kvitova, Muguruza e Kontaveit, opposte rispettivamente a Begu, Cirstea e Konjuh. Subito in campo l’unica azzurra in tabellone, ovvero Jasmine, che sfiderà la belga Elise Mertens. Di seguito, gliitaliani e l’didi giornata.LUNEDI’ 21Centre Court A partire dalle ore 13:30 – Halep vs (WC) Garcia A seguire – Kvitova vs Begu A seguire – (5) Muguruza vs Cirstea A seguire – Konjuh vs (4) Kontaveit Grandstand 1 A partire dalle ore 12:00 – Martincova vs (10) Svitolina A ...

Advertising

sportface2016 : #Wta 1000 #Doha 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 febbraio con #Paolini - livetennisit : Masters 1000 e WTA 1000 Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni - livetennisit : WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - sportface2016 : #WTADoha 2022 con #Paolini: il montepremi - cur_mic : Immaginate dire che Ostapenko è una One Slam Wonder quando ha: - altri 4 titoli in singolare (e la sua run di Duba… -