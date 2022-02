Ultime Notizie Roma del 20-02-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio siamo stati bravi la preparazione Olimpica la comunicazione tutta la parte di casa Italia gli attrezzi il presidente del CONI Giovanni Malagò promuove la spedizione Azzurra ai giochi invernali di Pechinonella conferenza stampa di chiusura come tutte le spedizioni ci sono eccezioni che confermano la regola Qualche polemica che ha contraddistinto nel nostre giornate però viene riconosce anche soprattutto dei miei colleghi che l’Italia molto prestigio nel mondo dello Sport le 17 medaglie conquistate due ore 7 Argenti 8 bronzi sono seconde so alle 20 di Liam 1994 su don è la capitale di una delle Repubbliche separatiste ucraine in mano ai russi sarebbero potuti vari colpi di mortaio lo riporto un corrispondente dellale ...