Hockey pista, Serie A 2022: Forte dei Marmi vince 7-3 e resta in scia per il secondo posto (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è completata con il posticipo tra GDS Impianti Forte dei Marmi e Bidielle Correggio la diciannovesima giornata della Serie A di Hockey su pista 2022, in cui la formazione toscana ha sbloccato il punteggio dopo pochi secondi, grazie a Domenico Illuzzi. A questo punto Forte ha rimediato due cartellini blu e ha concesso l’occasione di pareggiare al 4? con Gabriel Tudela, mentre passando addirittura in svantaggio due giri di lancette più tardi con Diego Casari. Prima della pausa, i toscani si sono però rifatti sotto, ribaltando dopo la doppietta di Marc Gual. Totalmente a senso unico la ripresa. Illuzzi ha completato la tripletta, poi Pedro Gil e Giacomo Maremmani hanno chiuso virtualmente la sfida, prima della rete di Enrico Zucchiatti che ha posto ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Si è completata con il posticipo tra GDS Impiantideie Bidielle Correggio la diciannovesima giornata dellaA disu, in cui la formazione toscana ha sbloccato il punteggio dopo pochi secondi, grazie a Domenico Illuzzi. A questo puntoha rimediato due cartellini blu e ha concesso l’occasione di pareggiare al 4? con Gabriel Tudela, mentre passando addirittura in svantaggio due giri di lancette più tardi con Diego Casari. Prima della pausa, i toscani si sono però rifatti sotto, ribaltando dopo la doppietta di Marc Gual. Totalmente a senso unico la ripresa. Illuzzi ha completato la tripletta, poi Pedro Gil e Giacomo Maremmani hanno chiuso virtualmente la sfida, prima della rete di Enrico Zucchiatti che ha...

