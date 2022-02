Clamoroso a San Siro | il Sassuolo supera l’Inter | ora è crisi per i nerazzurri

(Di domenica 20 febbraio 2022) Altra sconfitta in casa perdopo quella in Champions League col Liverpool e nel derby con il Milan Si sta per concludere la 26^ giornata della Serie A. Un turno importantissimo, che potrebbe essere decisivo da qui a fine stagione. Soprattutto per la vetta della classifica. Ieri il Milan ha pareggiato con la Salernitana Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dopo ilpareggio di ieri sera del Milan in casa della Salernitana per 2 - 2, quest'oggi, ...Sassuolo che contro le grandi ha creato sempre più di qualche grattacapo e che ha già vinto a...Raddoppia Scamacca! Traorè assiste il compagno di squadra che colpisce di testa, palla prima sul palo e poi in rete! Risultatoallo stadioSiro quando siamo giunti alla mezzora. (agg. ...Traoré e Scamacca firmano uno 0-2 al “Meazza” tanto clamoroso quanto meritato ... libero di crossare in area per Scamacca, che di testa gela San SIro. Uno 0-2 eccessivamente severo, ma non del tutto ...Clamoroso a San Siro. L'Inter viene sconfitto dal Sassuolo e manca l'opportunità di riprendersi il primo posto in classifica. I nerazzurri offrono una prestazione decisamente sottotono e non riescono ...