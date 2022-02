Blinken | Russia è sull' orlo di un' invasione dell' Ucraina

(Di domenica 20 febbraio 2022) Gli Stati Uniti faranno di tutto per prevenire un'escalation intorno all', gli sforzi diplomatici continueranno "fino a quando i carri armati e gli aerei non inizieranno a muoversi", ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Blinken Russia

Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antonyparlando della crisi in Ucraina, aggiungendo ..., Osce) e l'introduzione immediata di un cessate il fuoco". Ha scritto Zelensky su Twitter. ...... useremo ogni opportunità, ogni minuto che abbiamo, per vedere se la diplomazia può dissuadere il presidente Putin dall'andare avanti", ha dettoin un intervista a Cnn. Secondo lui, la...per vedere se la diplomazia può dissuadere il presidente Putin dall'andare avanti", ha detto Blinken in un intervista a Cnn.Secondo lui, la Russia è "sull'orlo di un'invasione" dell'Ucraina.Milano, 20 feb. (askanews) - Secondo il Segretario di Stato Antony Blinken, il presidente americano ... giorni è condizionata dal fatto che la Russia non invada l'Ucraina.Il segretario di Stato ...