L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, in preparazione alla sfida contro il Cagliari. Ha speso belle parole per gli avversari e per il loro allenatore, Walter Mazzarri, storico ex allenatore del Napoli, screditando chi pensa sia una partita facile rispetto a quelle con Inter e Barcellona. Di seguito le sue parole: "Non cambio pensiero su quello che ho detto le altre volte. Per me Cagliari e Venezia non cambiano da Inter o Barcellona. Noi dobbiamo riuscire a fare il Napoli. Ci basta proporre il nostro livello di calcio". "Come ho detto prima, solo chi sa poco di calcio pensa che queste patite non siano insidiose. Il loro allenatore lo conosciamo bene qui, è un grande professionista.

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti sorpresa Champions ed Europa League: le quote promuovono Napoli e Atalanta. Lazio e Inter a rischio ... la squadra di Spalletti è bancata agli ottavi a 1,85, quella di Xavi è proposta a 1,89. Più ... ma contro il Villarreal ha i favori del pronostico a 1,45, contro la sorpresa spagnola a 2,60.

L'ultima Atalanta di Percassi La squadra di Spalletti si giocherà tutto al Maradona contro un Barcellona che ha dominato e l'ha ... Inutile fare troppi ragionamenti in anticipo, certo sarebbe una sorpresa enorme che Percassi, pur ...

Spalletti a sorpresa: l’ha detto sul Cagliari SpazioNapoli BREAKING – Sky Sport: “Sensi salta l’Empoli: assenza a sorpresa, ecco il motivo” Dalbert: 'Inter? Spero vinca lo scudetto, a Milano mi ha portato Spalletti. A Cagliari sto bene, ma a fine anno...' del 19/02/2022 alle 12:00 Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex esterno ...

Napoli, è l’anno di Fabian Ruiz: lo spagnolo è il migliore d’Europa e anche quello che ha completato più passaggi per i compagni (47), vero e proprio faro della manovra di Spalletti.E anche i numeri e la matematica gli danno ragione: secondo l’ultimo studio effettuato ...

