Sci alpino, nuovo programma Team Event: orario, tv, streaming. La data del recupero (Di sabato 19 febbraio 2022) Cambio di programma a Yanqing per l’ultimo Evento di sci alpino con in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il Team Event, inizialmente previsto per la giornata odierna, è stato infatti rimandato a domani (domenica 20 febbraio) a causa di condizioni meteo avverse. Il nuovo programma della gara a squadre di parallelo prevede dunque lo svolgimento degli ottavi di finale a partire dalle ore 2.00 della notte italiana, mentre a seguire si svolgeranno i quarti di finale (ore 2.40), le semifinali (3.09) ed infine le finali per il bronzo (3.28) e per la medaglia d’oro (3.37). L’Italia, che può contare su un quartetto solido formato da Marta Bassino, Federica Brignone, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, debutterà contro l’abbordabile squadra russa ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Cambio dia Yanqing per l’ultimoo di scicon in palio le medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il, inizialmente previsto per la giornata odierna, è stato infatti rimandato a domani (domenica 20 febbraio) a causa di condizioni meteo avverse. Ildella gara a squadre di parallelo prevede dunque lo svolgimento degli ottavi di finale a partire dalle ore 2.00 della notte italiana, mentre a seguire si svolgeranno i quarti di finale (ore 2.40), le semifinali (3.09) ed infine le finali per il bronzo (3.28) e per la medaglia d’oro (3.37). L’Italia, che può contare su un quartetto solido formato da Marta Bassino, Federica Brignone, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, debutterà contro l’abbordabile squadra russa ...

