Incendio sul traghetto Grimaldi Lines: avvistato possibile sversamento in mare (Di sabato 19 febbraio 2022) Un Atr della Guardia costiera italian a ha avvistato "un possibile sversamento" in mare dal traghetto della Grimaldi Lines su cui è scoppiato un Incendio mentre era in navigazione vicino a Corfù , al ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 19 febbraio 2022) Un Atr della Guardia costiera italian a ha"un" indaldellasu cui è scoppiato unmentre era in navigazione vicino a Corfù , al ...

Advertising

BullaInterista : RT @Sandro_sr74: Incendio sul traghetto Grimaldi tra la Grecia e Brindisi, 278 passeggeri in salvo. Dodici dispersi, riprese le ricerche ht… - Sandro_sr74 : Incendio sul traghetto Grimaldi tra la Grecia e Brindisi, 278 passeggeri in salvo. Dodici dispersi, riprese le rice… - CosenzaChannel : L'annuncio del ministro greco Plakiotakis: «Tra i dispersi tre nostri connazionali». Imprenditore brindisino: «Siam… - MassimoChiaram7 : RT @CNRsocial_: In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un servizi… - CNRsocial_ : In riferimento all’#incendio a bordo del traghetto di linea tra #Igoumenitsa e #Brindisi, la #CnrWebTv ripropone un… -