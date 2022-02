Qualche dettaglio in più sul prossimo medio-gamma OPPO A76 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nelle ultime ore sono stati rivelati i render sul design e le specifiche tecniche di OPPO A76, smartphone medi- gamma dell’azienda di Dongguan. Dalle immagini leak è possibile notare che il device sarà disponibile in due colorazioni: Nero e Blu, e che il suo design si avvicinerà molto a quello di OPPO A55. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, in base alle immagini, il telefono sarà dotato di cornici strette e di un display perforato per la fotocamera selfie, un sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza ed un comparto fotografico posteriore di forma rettangolare che sporge e che comprende due grandi obiettivi ed un flash LED dual-tone. Le specifiche principali del nuovo OPPO A76 includono un display flat HD+ con pannello da 6.56 pollici (con risoluzione di 1612 x 720 pixel) e con una frequenza ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nelle ultime ore sono stati rivelati i render sul design e le specifiche tecniche diA76, smartphone medi-dell’azienda di Dongguan. Dalle immagini leak è possibile notare che il device sarà disponibile in due colorazioni: Nero e Blu, e che il suo design si avvicinerà molto a quello diA55. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, in base alle immagini, il telefono sarà dotato di cornici strette e di un display perforato per la fotocamera selfie, un sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza ed un comparto fotografico posteriore di forma rettangolare che sporge e che comprende due grandi obiettivi ed un flash LED dual-tone. Le specifiche principali del nuovoA76 includono un display flat HD+ con pannello da 6.56 pollici (con risoluzione di 1612 x 720 pixel) e con una frequenza ...

ECanzoni : @dottorbarbieri @FartFromAmerika Ci può dare qualche dettaglio dottor Barbieri? - MessinaSportiva : Sussi: 'Ragazzi straordinari, simbolo del club. È mancato qualche dettaglio' - - museodiocesms : Qualche piccolo indizio... Quale sarà il tema della prossima mostra? A breve vi racconteremo in dettaglio!… - Vittorio1Elle : @Gennar05 Guardi non mi addentro nei dettagli perché non ho la competenza d'Adda Ma io questa cosa la conoscevo già… - Er_Libanese7 : @robsperamici Invece di scrivere che spacca, avrebbe potuto raccontarti di qualche dettaglio che lo aveva colpito p… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualche dettaglio Il rettore: "Si pensi anche al dopo" "Non ho avuto modo di leggere nel dettaglio il dossier che le due città hanno presentato - ammette il rettore - ne avevo comunque avuto qualche anticipazione durante incontri avvenuti alla presenza ...

Borsa: incertezza su Ucraina consiglia prudenza, +0,4% Milano a meta' seduta Di qualche ora fa la notizia che la Russia effettuera' domani manovre delle sue forze strategiche che prevedono il lancio di missili balistici e da crociera, il tutto sotto la supervisione del ...

Sussi: “Ragazzi straordinari, simbolo del club. È mancato qualche dettaglio” Messina Sportiva La guida autonoma di Huawei per Volkswagen? È quanto riporta oggi un magazine tedesco, fornendo qualche dettaglio sulla presunta trattativa. VW pronta a comprare la guida autonoma di Huawei? Nessuna conferma ufficiale per ora, ma ...

Elvis, Baz Luhrmann e Austin Butler: “Il nostro ‘canto rock’ che umanizza il mito” Il regista e il protagonista hanno svelato qualche dettaglio su Elvis, in occasione del lancio mondiale del trailer ...

