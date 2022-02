Lazio | Mizuno nuovo sponsor tecnico | è ufficiale

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lasaluta Macron e abbracciaper il club biancoceleste. La conferma, dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata oggi, attraverso un comunicato sul sito della società. La partnership partirà dalla stagione 2022/23. Dal prossimo campionato quindi, lavestiràe non più Macron. “La S.S.ha ufficializzato una nuova entusiasmante partnership, scegliendo di affidarsi allo storico brand giapponesecome fornitoreper l’abbigliamentoe sportivo a partire dalla stagione 2022/2023. Si tratta di un accordo prestigioso nell’ambito della crescita e dello sviluppo del Club biancoceleste. In qualità di Official Technical Partner della S.S. ...

Commenta per primo Ladice addio alla Macron e ufficializza la nuova sponsorizzazione tecnica con la. Con un comunicato ufficiale sul sito del club viene annunciata, a partire dalla prossima stagione, la ..., confronto e responsabilità Non conta più che a giugno, in teoria, l'indice di liquidità sarà sbloccato dai milioni che entreranno dagli sponsor Binance e. Sarri non crede più a niente e ...La Lazio ha ufficializzato la nuova partnership con Mizuno. Il brand giapponese sarà il fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo a partire dalla prossima stagione 2022/2023. In ..."In qualità di Official Technical Partner della S.S. Lazio, Mizuno vestirà tutte le squadre della S.S. Lazio: la Prima Squadra, il settore giovanile, la Lazio Women e tutte le società affiliate Lazio ...