Eni | nel 2021 Ebit +400%; utile a 4 | 7 miliardi | top dal 2012

Utile netto adjusted di 4,7 miliardi di euro2021 per, il più alto dal 2012, e un Ebit adjusted di 9,7 miliardi (con un incremento di 7,8 miliardi sul 2020, +400%). Lo rende noto la società energetica diffondendo i dati dell'esercizio ...Così Claudio Descalzi, amministratore delegato dicommentare i risultati trimestrali e di bilancio diffusi oggi, si è soffermato sui progetti che il gruppo avviato in tema di transizione ...MILANO (ITALPRESS) - "Nel corso del 2021 abbiamo raggiunto risultati ... Claudio Descalzi, AD di Eni, commenta così i risultati consolidati dell'esercizio e del quarto trimestre 2021, approvati ...della vendita retail di energia e dei punti di ricarica per veicoli elettrici con l'obiettivo di decarbonizzare il portafoglio clienti Eni. L'EBITDA adjusted di Plenitude è stato pari a 0,6 miliardi ...