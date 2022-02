Cosa c’è dietro la svolta iper-comunicativa della Cia sull’Ucraina (Di venerdì 18 febbraio 2022) La strategia dell’intelligence statunitense, e occidentale in generale, sulla situazione nell’Europa orientale è diventata ancor più evidente con la reazione all’annunciato ritiro delle truppe russe dal confine con l’Ucraina. “Ogni indicazione che abbiamo ci dice che intendono solo fare affermazioni sulla riduzione dell’escalation, mentre si preparano silenziosamente per la guerra”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione statunitense in un briefing con la stampa di mercoledì smentendo le promesse russe. Gli ha fatto eco il tenente generale Jim Hockenhull, capo dell’intelligence militare del Regno Unito, che in una rarissima dichiarazione pubblica ha spiegato che “non abbiamo visto prove del ritiro” e che al contrario di quanto detto “la Russia continua a consolidare le sue forze vicino all’Ucraina”. Nelle stesse ore, quelle della riunione dei ministri ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) La strategia dell’intelligence statunitense, e occidentale in generale, sulla situazione nell’Europa orientale è diventata ancor più evidente con la reazione all’annunciato ritiro delle truppe russe dal confine con l’Ucraina. “Ogni indicazione che abbiamo ci dice che intendono solo fare affermazioni sulla riduzione dell’escalation, mentre si preparano silenziosamente per la guerra”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione statunitense in un briefing con la stampa di mercoledì smentendo le promesse russe. Gli ha fatto eco il tenente generale Jim Hockenhull, capo dell’intelligence militare del Regno Unito, che in una rarissima dichiarazione pubblica ha spiegato che “non abbiamo visto prove del ritiro” e che al contrario di quanto detto “la Russia continua a consolidare le sue forze vicino all’Ucraina”. Nelle stesse ore, quelleriunione dei ministri ...

