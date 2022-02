Assalto a Capitol Hill, altri guai per Trump. Un giudice non archivia le denunce contro di lui: «Ci sono prove che provocò le violenze» (Di venerdì 18 febbraio 2022) La posizione di Donald Trump si fa sempre più complicata dopo che un giudice federale ha respinto la sua richiesta di archiviare una serie di denunce sull’Assalto a Capitol Hill. A carico dell’ex presidente americano ci sono infatti una serie di cause che lo accusano di avere avuto responsabilità legali sull’attacco al Congresso. Il giudice Amit Mehta, nominato da Barack Obama, sostiene che ci siano prove che suggeriscono come l’allora presidente riunì i suoi sostenitori e ordinò loro di manifestare verso Capitol Hill, pur sapendo che la situazione sarebbe potuta degenerare in atti violenti. Sotto accusa ci sarebbe anche il tweet di Trump, prima che il social lo ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) La posizione di Donaldsi fa sempre più complicata dopo che unfederale ha respinto la sua richiesta dire una serie disull’. A carico dell’ex presidente americano ciinfatti una serie di cause che lo accusano di avere avuto responsabilità legali sull’attacco al Congresso. IlAmit Mehta, nominato da Barack Obama, sostiene che ci sianoche suggeriscono come l’allora presidente riunì i suoi sostenitori e ordinò loro di manifestare verso, pur sapendo che la situazione sarebbe potuta degenerare in atti violenti. Sotto accusa ci sarebbe anche il tweet di, prima che il social lo ...

