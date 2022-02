“Sorella economia” | quando la finanza si mette al servizio dei più deboli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, l’evento “– Il profilo economico dell’enciclica Fratelli tutti”, promosso dall’Ente Nazionale per il Microcredito. Presente monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) ha spiegato le ragioni della visione economica del Santo Padre e lo strumento del microcredito come una possibilità di riscatto sociale ed economico, discutendone con il presidente dell’Enm, Mario Baccini. “L’Ente Nazionale per il Microcredito si pone come interlocutore primario ed interprete delle necessità dei non “bancabili” che possano trasformare la propria condizione e diventare imprenditori attraverso l’educazione finanziaria e il sostegno dello Stato che ne garantisce l’accesso al credito”, ha spiegato Mario ...