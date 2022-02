Selvaggia Lucarelli ha dei dubbi su Nathalie Caldonazzo | ecco cos’ha detto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il confronto trae Andrea Ippoliti nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ha destato parecchio interesse e molte polemiche sono sorte intorno all’atteggiamento della showgirl rispetto al suo ex. Se ieri ha preso la parola sulla vicenda l’ex moglie di lui, dichiarando in sostanza che lui l’ha tradita proprio con la concorrente del reality di Canale 5, ora è la giornalistaad esprimersi sulla vicenda.contesta il rapporto trae la figlia L’ex giudice di Ballando con le stelle ha messo in luce alcuni aspetti della maternità della showgirl sulla base delle dichiarazioni fatte da lei e dalla figlia. “Mi avete scritto in tanti chiedendomi se sia normale che una donna sia costretta ad un ...

... sei tutta carina e tenera fino alla finale? tu stai giocando, due giorni prima aveva detto a Jess che non avrebbe fatto niente, perché devi farlo?': "Andrea Ippoliti? ...Su questo tema è intervenuta anche, che in un lungo post su Instagram ha spiegato il suo punto di vista sulla questione. Daniela Pandini, ex di Andrea Ippoliti vs Nathaly ...Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli critica il confronto di Nathalie Caldonazzo con l’ex: “Non mi sono piaciute molte cose” Nella scorsa puntata del GF Vip è andato in scena il confronto tra ...A commentare questo faccia a faccia è stata Selvaggia Lucarelli: Mi avete scritto in tanti chiedendomi se sia normale che una donna sia costretta ad un confronto con il proprio ex in tv. Non vedo il ...