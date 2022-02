Respinto il ricorso di Ungheria e Polonia | i fondi UE solamente con il rispetto dello “stato di diritto”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per poter ricevere e usufruire deimessi a disposizione dall’Unione Europea, gli Stati membri devono rispettare quelle linee di principio attorno alle quali si costruisce unodiper tutti i cittadini. Per questo motivo la Corte di Giustizia della UE hai ricorsi presentanti dache erano state “rimandata” dalla Commissione per via di alcune loro leggi discriminatorie, in modo particolare per quel che riguarda le comunità LGBTQ+. #ECJ rejects the actions brought by #Hungary and #Poland against the #EUBudget conditionality mechanism on the respect of the #RuleOfLaw by Member States @Europarl EN @EUCouncil — EU Court of Justice (@EUCourtPress) February 16, 2022devono rispettare lo ...