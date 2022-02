La giovane pattinatrice russa beffata da un bicchiere scambiato con il nonno

Leggi su agi

(Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Kamila Valieva, la quindicennetrovata positiva al doping, potrebbe aver ingerito la sostanza vietata condividendo uncon il, il giorno di Natale. Almeno questa è la sua linea difensiva, la spiegazione data dalla madre dell'atleta e il suo avvocato, apparse on-line domenica all'audizione per il procedimento disciplinare al Tribunale d'Arbitraggio per lo Sport. Valieva era la favoritissima alla vigilia delle Olimpiadi, ma una settimana dopo l'inizio delle competizioni è risultata positiva alla trimetazidina, un farmaco che migliora le prestazioni e che è nell'elenco delle sostanze bandite dell'Agenzia mondiale antidoping. Il campione fu prelevato il 25 dicembre. Ciononostante lunedì l'atleta è stata autorizzata comunque a gareggiare tanto che è scesa sulla pista di ghiaccio per ...