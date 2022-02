Green pass sui traghetti per le isole: cambia tutto (Di martedì 15 febbraio 2022) Novità in arrivo per il . Tutte le informazioni utili. Niente più Super Green pass sui traghetti per raggiungere le isole in Italia. Così come previsto dal decreto di fine dicembre che ha introdotto l’obbligo del Green pass rafforzato su tutti i mezzi di trasporto pubblico, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 febbraio 2022) Novità in arrivo per il . Tutte le informazioni utili. Niente più Supersuiper raggiungere lein Italia. Così come previsto dal decreto di fine dicembre che ha introdotto l’obbligo delrafforzato su tutti i mezzi di trasporto pubblico, a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - borghi_claudio : Ho il lievissimo sospetto che quanto stia tentando di fare non sia capito e non serva a nulla. Sapete che c'è di n… - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - ChiccaBis : RT @jimmomo: Siamo l'unico Paese che guida contromano in autostrada... Mentre tutti rimuovono obblighi e restrizioni (o non li hanno mai in… - infoitinterno : Green pass, da oggi l'obbligo per gli over 50: i lavoratori non immunizzati perderanno lo stipendio -