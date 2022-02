Vite al Limite, John e Lonnie sono ancora vivi? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vite al Limite torna al centro dell’attenzione per la storia di John e Lonnie, quello che tutti ancora si chiedono è: i due sono ancora vivi? Si torna a parlare dello show americano di grande successo che ormai da diversi anni sta spopolando anche in Italia dove va in onda anche in replica su Real Leggi su youmovies (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.altorna al centro dell’attenzione per la storia di, quello che tuttisi chiedono è: i due? Si torna a parlare dello show americano di grande successo che ormai da diversi anni sta spopolando anche in Italia dove va in onda anche in replica su Real

Advertising

CronacaSocial : Lutto a Vite al limite: è morta in modo tragico una delle pazienti più discusse del programma. Tutti ricordano la s… - CarmelaBChem : @Pennacchiiiii Per questo il programma 'Vite al limite' é VM18? - BambiFetz : @MedBunker @Erika__P Ultima domanda: guardando 'vite al limite' ho visto un enorme robot che (pare) serva per rende… - infoitcultura : Dottor Nowzaradan lascia Vite Al Limite? Ecco il sostituto - zazoomblog : Cambiamento impressionante a Vite al Limite: vederlo oggi vi lascerà a bocca aperta choc clamoroso! - #Cambiamento… -