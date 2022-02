Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino torna in prima serata (Di lunedì 14 febbraio 2022) tutto è pronto per la nuova edizione di Stasera tutto è possibile che andrà in onda a partire da martedì 15 febbraio in prima serata su Rai2. Condotto da Stefano De Martino, è lo stesso conduttore ad anticipare qualche momento dello spettacolo. Al suo fianco come ospiti fissi per le otto puntate ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ad ogni puntata sarà assegnato un tema, ci saranno tantissimi giochi e soprattutto tantissimi ospiti. Nella prima puntata, Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i giochi principali invece, Chiuditi sesamo (per gli ospiti ‘concorrenti’ il gioco consiste nel passarsi tra le mani degli oggetti. ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022)è pronto per la nuova edizione diche andrà in onda a partire da martedì 15 febbraio insu Rai2. Condotto daDe, è lo stesso conduttore ad anticipare qualche momento dello spettacolo. Al suo fianco come ospiti fissi per le otto puntate ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ad ogni puntata sarà assegnato un tema, ci saranno tantissimi giochi e soprattantissimi ospiti. Nellapuntata, Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i giochi principali invece, Chiuditi sesamo (per gli ospiti ‘concorrenti’ il gioco consiste nel passarsi tra le mani degli oggetti. ...

