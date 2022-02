Scialpinista morto su Mont Colmet | 3 guide Cai indagate

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte durante un'uscita di sci alpinismo, ieri, sul(3.023 metri), sopra Morgex (Aosta), di Mauro Fornaresio, di 68 ...

Nonostante indossasse il casco l'uomo èsul colpo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con il medico del 118 che non ha potuto fare altro che certificare il decesso. Le ...L'uomo, 68 anni, di Ivrea, èanche se la dinamica dei fatti è ancora da accertare e sono in ... Valle d'Aosta,di Trofarello cade e muore sotto gli occhi degli amici 13 Febbraio 2022Nonostante i primi soccorsi prodigatigli da uno scialpinista che si trovava nella zona, al suo arrivo il medico della Rega non ha potuto far altro che constatare la morte del 68enne. La polizia invita ...(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte durante un'uscita di sci alpinismo, ieri, sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex (Aosta), di ...