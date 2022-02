Elisabetta Gregoraci in rosa festeggia il compleanno a Dubai con l’ex Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra proprio che quest’annovogliare in grande il proprioe he deciso di volare aper una seconda festa. Con lei l’immancabile, con cui la conduttrice è in ottimi rapporti, e il loro unico. Per l’occasione sono stati un un posto davvero speciale e laha optato per un lookdavvero incredibile., la seconda festa per il suoè aIn questi giornihato i suoi 42 anni con le persone più care in un ...

Advertising

FulvioPaglia : Se non sapevate che è il compleanno di Elisabetta Gregoraci, oggi c’è un “avviso a pagamento” sul Corriere. - orstruggles : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierp… - orstruggles : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierp… - orstruggles : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… - orstruggles : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierp… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Una cosa è certa: l'eliminazione di Guenda Goria è stata una vera sorpresa per tutti (credo anche per la stessa). Guenda Goria, le critiche al suo amico Alex Belli (quando lui ...Leggi Anche Romina Power: 'Al Bano era molto geloso, sul palco è come se non ci fossimo mai lasciati' Leggi Anche: 'Mi piacerebbe innamorarmi ancora, con Flavio nessun ritorno di ...Sembra proprio che quest’anno Elisabetta Gregoraci voglia festeggiare in grande il proprio compleanno e he deciso di volare a Dubai per una seconda festa. Con lei l’immancabile Flavio Briatore, con ...Elisabetta Gregoraci continua a festeggiare. E quale migliore occasione, se non il compleanno, per sfoggiare uno dei suoi look migliori? Dopo il party in un ristorante di Monte Carlo, in compagnia di ...