Salernitana | Colantuono | «Perotti e Ribery armi a gara in corso»

(Di domenica 13 febbraio 2022) Stefano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida delicata contro il Genoa Stefano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida delicata contro il Genoa: PAROLE – «li teniamo buoni a partita in. Arrivano da momenti differenti e possono esserci utili per cercare spazi anche nella ripresa» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Colantuono prima di #GenoaSalernitana ?? - SalernoSport24 : ??Le dichiarazioni di mister #Colantuono nel pre-match di #Genoa - #Salernitana #SerieA #GenSal - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Blessin si affida a Destro, Colantuono a Djuric - TuttoSalerno : LIVE TS GENOA-SALERNITANA: spartiacque per Colantuono che cerca i tre punti - f_torrente01 : Scontro salvezza tra Genoa e Salernitana: qui le formazioni ufficiali. | @Ftbnews24 #GenoaSalernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

Blessin(4 - 3 - 1 - 2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Verdi; Djuric, Bonazzoli. All.Le formazioni ufficiali di Empoli - ...risponde con Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri in difesa; centrocampo con Ederson, ... DIRETTA DELLA PARTITA Formazioni ufficiali di Genova -GENOA (4 - 3 - 3) : Sirigu; Hefti, ...È l'ultima spiaggia per Genoa e Salernitana che chiudono la classifica pericolosamente ... 88 Perotti, 99 Mousset. All. Colantuono. Arbitro: Di Bello di Brindisi Metti mi piace su Facebook per vedere ...Blessin Salernitana (4-3-2-1) 55 Sepe ... 88 Perotti, 99 Mousset. All. Colantuono.