Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo crudele con Davide Silvestri: ''Sembrava un pazzo'' (Di domenica 13 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo lancia una serie di frecciatine a Davide Silvestri dopo il televoto del primo finalista del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di domenica 13 febbraio 2022)lancia una serie di frecciatine adopo il televoto del primo finalista delVip.

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - la_LaMilla : @paola_brilli @AdrianaVolpeTV @alfosignorini Brillare, la mia è una risposta personale. Il Grande Fratello, proprio… - semprexsempre2 : @bohariet Fare incazzare uno sponsor è l’unico modo per fare intervenire il grande fratello. Più chiaro adesso? - MarcoLu80849098 : RT @LVDA_Acid: Twitter c'è anche in Canda, USA, Nuova Zelanda, Australia, Austria, Francia, and so on Non è che 'gli italiani non protesta… - kikabread : #JERU Non ho mai visto il grande fratello...la mia prima volta Perchè ?...Jessica rappresenta quello che un genito… -