COVID, due decessi al Moscati di Avellino: il punto sui ricoveri (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia sub-intensiva del COVID Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 88 anni di Montella, ricoverato dall’11 febbraio scorso. È deceduta questa mattina, nella terapia intensiva del COVID Hospital, una paziente di 63 anni di Atripalda, ricoverata dal 3 gennaio scorso in terapia subintensiva e trasferita in terapia intensiva il 29. Nelle aree COVID dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 43 pazienti: 4 in terapia intensiva e 17 nella degenza ordinaria/subintensiva del COVID Hospital; 18 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto ieri sera, nella terapia sub-intensiva delHospital dell’Azienda, un paziente di 88 anni di Montella, ricoverato dall’11 febbraio scorso. È deceduta questa mattina, nella terapia intensiva delHospital, una paziente di 63 anni di Atripalda, ricoverata dal 3 gennaio scorso in terapia subintensiva e trasferita in terapia intensiva il 29. Nelle areedell’Azienda ospedalierasono ricoverati 43 pazienti: 4 in terapia intensiva e 17 nella degenza ordinaria/subintensiva delHospital; 18 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 4 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera., il bollettino dell’Asl diL'articolo proviene da Anteprima24.it.

