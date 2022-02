Sindaci | aumenta lo stipendio Ma è beffa nei piccoli comuni | «La differenza? Solo pochi euro»

Advertising

luchinux : RT @ErmannoKilgore: Lo credo che voglio #Draghi anche dopo il 2023! ?????? - ItaTvfan : #Draghi aumenta la paghetta a giornalisti e sindaci.... Sindaci e giornalisti vogliono il drago anche dopo il 2023… - ErmannoKilgore : Lo credo che voglio #Draghi anche dopo il 2023! ?????? - SanSeveroNews : Alcuni sindaci, come il neo eletto di Cerignola Francesco Bonito (PD) fanno già sapere che rinunceranno a tale inde… - Primonumero : Aumenta il costo dell’energia, la ‘rivolta’ dei sindaci. M5S propone fondo straordinario per famiglie e imprese… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci aumenta

Il Tirreno

...dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenticon l'... 'E alle ore 18 del venerdì sera, la nuova giunta sil'indennità fino al massimo permesso dalla ...Conseguentemente l'indennità del Sindacodall'importo annuo di 68.717,52 euro a 132.480,00 ... 'L'aumento delle indennità pered assessori votato in consiglio dalla maggioranza ( in ...Non mi accodo all’ondata di populismo. Sugli aumenti per sindaci e assessori, stabiliti con provvedimento nazionale del governo Draghi, ritengo sia fondamentale fare una distinzione. Che nel ...E gli interessamenti, in costante aumento, più numerosi, per le aree industriali apuane ... chiamare tutti gli attori istituzionali ma se nel frattempo il sindaco di Massa, a cui credo spetti la regia ...