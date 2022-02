Esplosione in una villetta | coppia intrappolata tra le macerie

Advertising

CottarelliCPI : Continua a calare il numero dei contagi. Ricordate chi voleva ritardare la riapertura delle scuole dopo Natale sost… - davide3666 : RT @Tina54748025: Nella periferia di Donetsk, le posizioni delle Forze armate ucraine sono state distrutte da una potente esplosione https… - matildedenuntis : RT @CottarelliCPI: Continua a calare il numero dei contagi. Ricordate chi voleva ritardare la riapertura delle scuole dopo Natale sostenend… - ArcaduAngelo : @noemi_spa @aAnnanka rabbia?incazzatura da esplosione nucleare....sono una delle 350000 teste tagliate da mortadell… - sunflower4mark : io vorrei davvero avere le parole per descrivere la mia zero reazione all’esplosione di una bottiglia di pepsi ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione una

... in piazza con il senatore Sandro Ruotolo admanifestazione a Frattaminore (Napoli) indetta dopo l'di quattro ordigni avvenute nei giorni scorsi. " Forse la gente ha paura? O si è ...Il motivo sarebbe l'a breve del conflitto. Biden chiama intanto gli alleati europei per ... Mentre venerdì 11 si è svoltatelefonata tra il Presidente USA Joe Biden e gli alleati europei ...Spettacoli e Cultura - Per ora, utilizzeremo pochi ingredienti. In particolare, a farla da padrone saranno prosciutto e mozzarella. La ricetta che proveremo non arriva dall'Italia, ma è preparata in ...Un’esplosione poco dopo le 18 di ieri ha causato il crollo della dependance di una villetta in via dei Cappuccini, una zona residenziale di Orte. Feriti due coniugi di 85 e 73 anni. I due sono ...