Come ridare vita a vecchi pallet di legno riutilizzandoli in modo creativo. (Di sabato 12 febbraio 2022) Avete recuperato diversi pallet e li volete utilizzare per arredare con stile ed originalità, la vostra casa o il vostro giardino? Ecco qualche spunto, che sicuramente vi piacerà. Ripiani Perfetti per essere messi in cucina, questi ripiani, sono davvero molto pratici, perché vi potrete appoggiare delle bottiglie o degli utensili. Fonte immagine Cantina da parete Se siete grandi amanti del vino, potete realizzare del pallet di legno una piccola cantina verticale da fissare ad una parete. Fonte immagine Mobile bar Ecco Come un pallet di legno, potrà essere rivisitato in un comodo mobile bar da mettere all'esterno della vostra casa. Ha anche un'apertura a ribalta, con delle catene in metallo. Davvero spettacolare. Fonte immagine Carrellino Pratico per chi ama ...

